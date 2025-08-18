Burdur'da pazar yerinde 3 kişi, bir genci tekme tokat dövdü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, yabancı uyruklu 28 yaşındaki Turki E. ile 52 yaşındaki Hüseyin D., 24 yaşındaki Melih D. ve 25 yaşındaki Ayaz A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin D., Melih D. ve Ayaz A. aralarına aldıkları Turki E.'yi tekme ve yumruklarla darbetti.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Darp sonucu yüzü kanlar içinde kalan Turki E.'yi öfkeli grubun elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI GENÇ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hüseyin D., Melih D. ve Ayaz A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.