Burdur'da polisi yaralayan alkollü sürücü tutuklandı Dur ihtarına uymayıp kaçarken polis memurunu araçla sürükleyerek yaralanmasına sebep olan alkollü sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Burdur’da Atatürk Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 30 yaşındaki Cengiz Y., 4 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından polislerin otomobil lastiklerine ateş etmesi sonucu yakalandı.

Olayda Cengiz Y. kendisini durdurmak isteyen polis memuru K. S.’yi sürükleyerek yaralanmasına neden olmuştu.

“Görevi yaptırmamak için direnmek” suçundan tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan ve hastanede yapılan alkol kontrolünde 2.41 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Cengiz Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından “Görevi yaptırmamak için direnmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

44 bin 560 TL idari para cezası

Ayrıca Cengiz Y.’nin 3. defa alkollü araç kullanırken yakalanmaktan ve drift yapmaktan ehliyetine 5 yıl 2 ay süre ile el konuldu ve 44 bin 560 TL idari para cezası kesildi ve araç 2 ay bağlanarak otoparka çekildi.