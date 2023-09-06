Burdur'da sahte döviz operasyonu Polis ekiplerinin uygulama noktasında bir otomobilde yaptığı aramada, sahte 15 bin 750 dolar ve 250 euro ele geçirildi.

İHA Güvenlik güçlerinin kalpazanlara yönelik operasyonları sürüyor. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kışla Polis Uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Üzerlerinden sahte 15 bin 750 dolar çıktı Instagram'da bizi takip edin Durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan G.Y. ve M.E.D. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 450 bin Türk Lirası değerinde sahte 15 bin 750 dolar ve 250 euro ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülen 2 şüpheli hakkında, "parada sahtecilik" suçundan işlem yapıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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