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    Burdur'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

    Direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan sürücü hayatını kaybederken, eşi de tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 14:13
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    Burdur'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

    Dün saat 18.00 sıralarında, Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

    Denizli'den Antalya yönüne giden Recep Özalp yönetimindeki 07 ST 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip, şarampole devrildi.

    Kazada sürücü Recep Özalp öldü, eşi Hülya Özalp ise hafif yaralandı.

    CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

    Hülya Özalp, kaza yerine sevk edilen ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Recep Özalp'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna kondu.

    Burdur da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı #1

    Burdur da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı #2

    Burdur da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı #3

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