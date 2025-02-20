Burdur'da şarampole uçan otomobil sürücüsü öldü

İHA
Burdur'un Ağlasun ilçesi Kiprit köyü yolu üzerinde Cengiz Çetiner idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Çetiner'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çetiner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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