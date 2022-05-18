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    Burdur’da silahlı kavga: 2 ölü

    Aralarında husumet bulunan köy sakini ile muhtar, çıkan kavgada tabancayla birbirine ateş edip yaraladı. Hastaneye götürülen iki kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 18.05.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 09:42
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    Burdur’da silahlı kavga: 2 ölü

    Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı Bayramlar köyünde oturan Bekir Avcı (69), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen köy muhtarı Bayram Arıkaya’yı (46) köy kahvehanesinin arkasındaki boş araziye çağırdı.

    Taraflar arasında burada henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Birbirlerine sıktılar

    Tartışma sırasında Bekir Avcı, muhtar Arıkaya'nın kasığına tabancayla bir el ateş etti.

    Muhtar Arıkaya da kendi tabancası ile Avcı'ya ateş ederek karşılık verdi.

    Avcı ve Arıkaya ağır yaralandı.

    Burdur’da silahlı kavga: 2 ölü #1

    Silah seslerini duyup haber verdiler

    Silah sesleri üzerine olay yerine gelen vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

    Yaralanan Bekir Avcı, Karamanlı Devlet Hastanesi'ne; Bayram Arıkaya ise Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Burdur’da silahlı kavga: 2 ölü #2

    İkisi de öldü

    Bekir Avcı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    Bayram Arıkaya ise ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Burdur’da silahlı kavga: 2 ölü #3

    Büyük üzüntü

    Olayı duyan çok sayıda kişi hastane önüne geldi.

    Muhtar Bayram Arıkaya'nın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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