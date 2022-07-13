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    Burdur’da tarlada yangın çıktı, biçilmiş arpalar kül oldu

    12 dönümlük arpa tarlasında çıkan yangın, 4 dönümlük alandaki biçilmiş arpaları kül etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.
    • 13.07.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 12:42
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    Burdur’da tarlada yangın çıktı, biçilmiş arpalar kül oldu

    Son zamanlarda sık sık gelen tarla yangını haberlerine bir yenisi daha eklendi.

    Burdur’da, Şeker Plajı Caddesi’nde, Mehmet Tokmakçı isimli bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen 12 dönümlük arpa tarlası, dün saat 18.00 sıralarında alevlere teslim oldu.

    Tarlanın biçilmiş ve balya yapımı için beklendiği öğrenildi.

    Biçilmiş arpalar yandı

    DHA’nın haberine göre; tarladan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Bir anda büyüyen yangın 12 dönümlük tarlanın 4 dönümlük alanında biçilmiş durumdaki arpaların yanmasına sebep oldu.

    Burdur’da tarlada yangın çıktı, biçilmiş arpalar kül oldu #1

    20 bin liralık maddi zarar oluştu

    Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve yakınlardaki çiftçilerin de traktörlerle müdahale ettiği yangın çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü.

    Yangın sonucu yaklaşık 20 bin liralık maddi zarar meydana geldi.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Burdur’da tarlada yangın çıktı, biçilmiş arpalar kül oldu VİDEO

    Burdur’da tarlada yangın çıktı, biçilmiş arpalar kül oldu #2

    Burdur’da tarlada yangın çıktı, biçilmiş arpalar kül oldu #3

    Burdur’da tarlada yangın çıktı, biçilmiş arpalar kül oldu #4


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