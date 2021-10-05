Burdur’da tavuk ağılı yandı, yanan tavukları için gözyaşı döktü

Gece saatlerinde Burdur-Antalya karayolu üzerinde bulunan Eşref Yılmaz’a ait tavuk ağılında yangın çıktı. Aysel Yılmaz, yanan tavuklar için uzun süre gözyaşı döktü.

Burdur-Antalya karayolunda Eşref Yılmaz’a ait koyun ağılında, saat 00.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri, bölgede devriye görevi yapan Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri fark etti.

İhbar üzerine bölgeye Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

“KİMSENİN GÜNAHINI ALAMAM”

Ağılın sahibi Eşref Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Neden çıktığını bilmiyorum, kimsenin günahını alamam. Daha önce de burada hırsızlık olmuştu.” ifadelerini kullandı.

UZUN SÜRE AĞLADI

30’dan fazla tavuğun yandığını söyleyen Eşref Yılmaz’ın eşi Aysel Yılmaz ise gözyaşlarını tutamadı.

Uzun süre ağlayan Aysel Yılmaz, “Akşam üzeri hayvanlara bakıp Burdur merkezdeki evimize döndük. Biraz önce telefon eden yakınlarımız yangın çıktığını söyledi.” dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.