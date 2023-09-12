Burdur'da ters yöne giren otomobil yan yattı Döner kavşağa ters şeritten giren otomobile başka bir otomobilin çarpmasıyla yaşanan kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Burdur’un Tefenni ilçesinde 63 yaşındaki Arif Y. idaresindeki 15 FC 077 plakalı otomobil, döner kavşağa ters istikametten girdi.

Bunun ardından kavşağa farklı istikametten giren Mehmet T. idaresindeki 15 HS 202 Fiat marka hafif ticari araç ile çarpışarak devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ayakta tedavi sonrasında hafif yaralanan Mehmet T., kontrol amaçlı olarak Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)