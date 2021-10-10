Burdur'da trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, üst geçidin altındaki refüje çarptı. Otomobilin refüje çarpması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 32 DT 862 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobilde bulunan 6 kişi ise yaralandı.

1'i BEBEK 2 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 1,5 yaşındaki Belinay Alakaş ve 50 yaşındaki Dudu Topal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Topal, Berra Altınok, Türker Altınok ve Tuğçe Altınok'un sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.