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    Burdur'da trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

    Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, üst geçidin altındaki refüje çarptı. Otomobilin refüje çarpması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.
    • DHA
    • 10.10.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 13:09
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    Burdur'da trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

    Burdur'un Bucak ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 32 DT 862 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobilde bulunan 6 kişi ise yaralandı.

    1'i BEBEK 2 KİŞİ ÖLDÜ

    Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 1,5 yaşındaki Belinay Alakaş ve 50 yaşındaki Dudu Topal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Mustafa Topal, Berra Altınok, Türker Altınok ve Tuğçe Altınok'un sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

    Burdur da trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı #1

    Burdur da trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı #2

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