Burdur'da trafik tartışması kanlı bitti Kentte gece saatlerinde çıkan trafik tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu, 5 kişi bıçakla yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Burdur'da ailesiyle birlikte misafirlikten evine dönen Serkan C., otomobiliyle yolda seyir halindeyken Berkant Ö. idaresindeki otomobili hızlı olduğu için uyarmak istedi.

Tarım Sokak üzerinde duran iki taraf tartışmaya başlarken, tartışma kavgaya döndü.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Berkant Ö.'nün kavgada kullandığı bıçakla Serkan C., Hasan Ş.C., Metin C., Berkant Ö. ve Cansu A. yaralanırken Berkant Ö.'nün aracı beyzbol sopası ile vurulması nedeniyle hasar gördü.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki bileğinde de kesi bulunan ve diğer yaralılara göre durumu ağır olan Cansu A. buradan da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre bölgede çalışma gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kavgada bıçak kullanan ve 1,66 promil alkollü olan Berkant Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan kavga nedeniyle birçok farklı yer kana bulanırken, kavgada kullanılırken kırılan beyzbol sopası parçaları dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)