Petrol
78.52
-0.22%
Euro
19.9134
0.75%
Dolar
18.7065
-0.31%
Altın
1.123
1.53%
Borsa
5342
0.00%
Bitcoin
323.520
1.25%
BTXN Coin
7.55
4.71%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Burdur’da traktörüyle drift atan sürücüye ceza

    Traktörüyle cadde üzerinde drift atarken güvenlik kameralarına yakalanan sürücüye 22 bin 757 TL para cezası uygulandı.
    • 07.01.2023 - 01:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burdur’da traktörüyle drift atan sürücüye ceza

    Burdur Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde, üst geçidin olduğu ışıklarda bir sürücünün traktörle drift attığını tespit eden polis, harekete geçti.

    22,757 TL ceza yedi, aracı 2 ay men edildi, belgesine el konuldu

    İHA'nın haberine göre; bahse konu araç ve sürücüsünü takibe alan trafik ekipleri, sürücü İ.G.’yi Topraklık Caddesi üzerinde yakalayıp hakkında işlem yaptı.

    Sürücüye drift atmaktan, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan toplamda 22,757 TL idari trafik para cezası uygulandı. Bahse konu araç trafikten 2 ay süreli men edilerek, şahsın sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu.

    Burdur’da traktörüyle drift atan sürücüye ceza - VİDEO

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta diğer araçlarla birlikte bekleyen ve en önde olan traktör sürücüsünün bir anda harekete geçip cadde üzerinde drift attığı anlar yer aldı.

    Burdur’da traktörüyle drift atan sürücüye ceza #1

    Burdur’da traktörüyle drift atan sürücüye ceza #2

    Burdur’da traktörüyle drift atan sürücüye ceza #3


    Balat’ın nefes penceresi: Minik kalpler Balat
    Gündem

    Balat’ın nefes penceresi: Minik kalpler Balat

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu
    Gündem

    Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu

    Görüş Bildir