Traktörüyle cadde üzerinde drift atarken güvenlik kameralarına yakalanan sürücüye 22 bin 757 TL para cezası uygulandı.

Burdur Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde, üst geçidin olduğu ışıklarda bir sürücünün traktörle drift attığını tespit eden polis, harekete geçti.

22,757 TL ceza yedi, aracı 2 ay men edildi, belgesine el konuldu

İHA'nın haberine göre; bahse konu araç ve sürücüsünü takibe alan trafik ekipleri, sürücü İ.G.’yi Topraklık Caddesi üzerinde yakalayıp hakkında işlem yaptı.

Sürücüye drift atmaktan, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan toplamda 22,757 TL idari trafik para cezası uygulandı. Bahse konu araç trafikten 2 ay süreli men edilerek, şahsın sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu.

Burdur’da traktörüyle drift atan sürücüye ceza - VİDEO

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta diğer araçlarla birlikte bekleyen ve en önde olan traktör sürücüsünün bir anda harekete geçip cadde üzerinde drift attığı anlar yer aldı.