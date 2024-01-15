Burdur'da vatandaş kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu Burdur'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Aracını yol kenarına park eden bir vatandaş, kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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İHA

Burdur'un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi'nde Serdar G. idaresindeki öğrenci servisi, Hüseyin E. idaresindeki otomobille kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kazadan hemen önce yol kenarına park edilen otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin E. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hüseyin E. ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son anda kurtuldu

Aracını yol kenarına park edip inen bir vatandaş ise savrulan otomobil ile kendi aracının arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)