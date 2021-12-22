Burdur’da zehir tacirlerine operasyon: 21 gözaltı

Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 40,60 gram kannabinoid, 58,16 gram esrar, 7,64 gram eroin, 20,00 gram skunk, 8,18 gram metamfetamin, 2,20 gram kokain, 19 adet kullanımı kontrole tabi hap, hassas terazi ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 20 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.













