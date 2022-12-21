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    Burdur'daki anne, eş korkusu yüzünden bebeğini sokağa attı

    Eşinden korkan kadın, tek başına doğurduğu bebeğini, bakabileceğini düşündüğü komşusunun kapısına bıraktı. Hipotermi geçiren bebek tedavi altına alınırken anne de gözaltında.
    • 21.12.2022 - 14:37
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    Burdur'daki anne, eş korkusu yüzünden bebeğini sokağa attı

    Burdur'da kan donduran bir olay yaşandı.

    Karacaören'de yaşayan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, 19 Aralık günü evinin önünde bir bebek buldu.

    Taşlıoğlu, battaniyeye sarılı bebek için ihbarda bulundu.

    Bebek hipotermi geçirdi

    Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hipotermi geçirdiği belirlendi.

    Yeni doğan kız bebek, buradaki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze alınan bebeğe antibiyotik tedavisi uygulanıyor.

    Annesi gözaltına alındı

    Çalışma başlatan jandarma, bebeği doğurup, sokağa terk eden kişinin M.Y. olduğu belirledi. Ekiplerce dün gözaltına alınan, evli ve 3 çocuğu daha olan M.Y. ifadesinde, bebeğin eşinden olduğunu belirtti.

    Eşinden korktuğu için doğurup komşusuna bıraktı

    Eşinden korktuğu için tek başına dünyaya getirdiği bebeği, bakabileceğini düşündüğü komşusunun evinin önüne bıraktığını anlatan M.Y., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Bebeğin tedavisinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi.

    Burdur daki anne, eş korkusu yüzünden bebeğini sokağa attı #1

    Burdur daki anne, eş korkusu yüzünden bebeğini sokağa attı #2

    Burdur daki anne, eş korkusu yüzünden bebeğini sokağa attı #3


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