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- Burdur'daki anne, eş korkusu yüzünden bebeğini sokağa attı
Burdur'daki anne, eş korkusu yüzünden bebeğini sokağa attı
- 21.12.2022 - 14:37
Burdur'da kan donduran bir olay yaşandı.
Karacaören'de yaşayan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, 19 Aralık günü evinin önünde bir bebek buldu.
Taşlıoğlu, battaniyeye sarılı bebek için ihbarda bulundu.
Bebek hipotermi geçirdi
Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hipotermi geçirdiği belirlendi.
Yeni doğan kız bebek, buradaki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze alınan bebeğe antibiyotik tedavisi uygulanıyor.
Annesi gözaltına alındı
Çalışma başlatan jandarma, bebeği doğurup, sokağa terk eden kişinin M.Y. olduğu belirledi. Ekiplerce dün gözaltına alınan, evli ve 3 çocuğu daha olan M.Y. ifadesinde, bebeğin eşinden olduğunu belirtti.
Eşinden korktuğu için doğurup komşusuna bıraktı
Eşinden korktuğu için tek başına dünyaya getirdiği bebeği, bakabileceğini düşündüğü komşusunun evinin önüne bıraktığını anlatan M.Y., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Bebeğin tedavisinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi.