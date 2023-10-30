Burdur'daki yaşlı adam dövülerek can verdi Yaşlı çifte bakıcılık yapan E.A.K'nin ihbarı üzerine eve giren ekipler yaşlı adamın hayatını kaybettiğini, eşinin ise yaralı olduğunu belirledi. Ekipler, talihsiz adamın dövülerek öldürüldüğü şüphesini araştırıyor.

İHA

Burdur'da dehşet bir olay yaşandı.

İki katlı müstakil evde yaşayan ve emekli oldukları öğrenilen Bayram (76) ve Zehra Sertcan (67) çiftine bakıcılık yapan E.A.K., sabah saatlerinde çiftin evine geldiğinde kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Kanlar içinde bulundular

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, camı kırıp içeri girdiklerinde yaşlı çifti yerde kanlar içinde buldu.

Yaşlı adam can verdi, eşi yaralandı

Sağlık ekipleri Bayram Sertcan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Zehra Sertcan’ın ise yüzünde kesikler olduğu tespit edildi.

Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, yaşlı adamın dövülerek öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)