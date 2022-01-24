Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin, askeri tesislerde duyulan silah seslerinin ardından bir grup asker tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da, dün sabah saatlerinde 2 askeri tesisten gelen silah seslerinin ardından Cumhurbaşkanı Roch Kabore'nin evinin etrafında da silah sesleri duyuldu.

CUMHURBAŞKANI KABORE GÖZALTINDA

Silah seslerinin ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin, bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi.

ÜLKE ÇAPINDA İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANDI

Hükümet, darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti. Askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı belirtilmiş, ülke çapında mobil internet kesintisi yaşanmıştı.

HÜKÜMET BİNASINA SALDIRI YAPILDI, EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Açıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketinin binasına saldırmıştı. Bunun üzerine ülke çapında yeni bir emre kadar saat 20.00'den 05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, eğitime de 2 gün ara verilmişti. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Kabore'nin evinin etrafında silah sesleri duyulmuş ve Kabore'nin alıkonulduğu öne sürülmüştü.

CUMHURBAŞKANI KABORE'Yİ ZORA SOKAN TERÖR SORUNU

Burkina Faso'da 22 Kasım'da Sanmatenga eyaletinde düzenlenen saldırıda 9'u jandarma, 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde 14 Kasım’da düzenlenen saldırıda ise 49'u asker 53 kişi yaşamını yitirmiş, ülke çapında Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmişti.

Terör saldırılarında üst üste çok sayıda askerin hayatını kaybetmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore, 9 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden alarak 2 gün sonra yerine Lassina Zerbo'yu getirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.