Bursa'da bayramlaşma kavgası: 10 yaralı İnegöl'de bayramlaşma esnasında çıkan tartışmanın uzaması sonrası ortalık savaş alanına döndü, 10 kişi yaralandı.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ramazan Bayramı nedeniyle bir araya gelen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaklaşık 50 kişinin tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı gören aileleri de kavgaya dahil olunca ortalık karıştı.

Taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdılar.

Olay yerine çok sayıda polis, çevik ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırdı.

10 kişi yaralandı

Kavgada yaralanan Harun Y.(15), Ergün Y.(44), Sergen Y.(24), Egemen Y.(18), Servet Y.(19), Hasem Y.(35), Serdar U.(33), Mümin U.(16), Nevzat U.(35) ve Ömer U.(31), Ambulanslarla İnegöl Devlet ve diğer özel hastanelere sevk edildiler.

Yaralılar tedavinin ardından taburcu edilirken, karakolda ifadeleri alındı. Öte yandan, kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.