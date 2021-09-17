Bursa deniz otobüsünde, uyuyan kadın yolcu taciz edildi

Yenikapı’dan Bursa’ya yolcu taşıyan deniz otobüsünde G.Ş. isimli kadın, uyuduğu sırada yanında oturan Yusuf Yıldırım tarafından taciz edildi.

İstanbul Yenikapı'dan 12 Eylül Pazar günü Bursa'ya yolcu taşınan deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Yusuf Yıldırım (50), yanında oturan G.Ş. (33) isimli kadını uyuduğu sırada taciz etti.

G.Ş.’nin uyanıp durumu fark etmesi üzerine panikleyen Yıldırım, alt kata inmeye kalktı.

G.Ş. taciz olayını anlatınca deniz otobüsündeki diğer yolcular, Yıldırım’ı yakalayıp özel güvenlik görevlilerine teslim etti.

YOLCULAR ENSESİNDEN TUTTU

Taciz olayı sonrası deniz otobüsünde hareketlilik, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde G.Ş.'nin ayağa kalktığı, Yusuf Yıldırım'ın hızlıca deniz otobüsünün üst katından alt katına indiği ve bazı yolcuların merdivenden inen Yıldırım'ı ensesinden tutarak durdurduğu anlar yer aldı.

ROTA DEĞİŞTİRİLDİ

Deniz otobüsünün rotası, G.Ş.’nin şikayeti üzerine değiştirildi.

Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaşıldı, Yusuf Yıldırım ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çocuğa istismar suçundan hakkında arama kararı olduğu belirlenen Yıldırım, ifadesinin ardından cinsel istismardan Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

“ELİNİ PANTOLONUMUN İÇİNE SOKMAYA ÇALIŞTIĞINI FARK ETTİM”

Polis ve savcılıkta ifade veren G.Ş., yanında oturan Yusuf Yıldırım'ın, kendisine elle temas ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bunun istem dışı olduğunu düşündüm, daha sonra uyurken elini pantolonumun içine sokmaya çalıştığını fark ettim. Korktum, panik yaptım. Başına gelecekleri anlayınca yanımdan kalktı. Kendisinden şikayetçiyim.”