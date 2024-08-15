Bursa esnafının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu Nilüfer ilçesinde esnafı beslediği 'Kontes' isimli kedi, kasap dükkanının buzdolabında mahsur kalarak, havasızlıktan öldü. Olay sonrası incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde kediyi, 5 yaşındaki bir çocuğun dolaba kapattığı ortaya çıktı.

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Agora Çarşısı'nda bulunan kasapta çalışan İsmail Çalışkan, temizlik yaptığı sırada gördüğü manzarayla şoke oldu.

Servise gönderilmek için dışarı koydukları buzdolabının içini kontrol eden Çalışkan, esnafın maskotu 'Kontes' olarak anılan kedinin öldüğünü gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan çarşı esnafı, polislerin incelemesinin ardından 'Kontes'i toprağa verdi.

"UYUYOR SANDIM"

İsmail Çalışkan, yaşananları anlatarak, "Sabah erken saatlerde dükkanı açtım. Daha sonra temizlik yaptığım sırada, dışarıya bıraktığımız dolap temiz gözüksün diye temizlerken, içinde kedinin olduğunu fark ettim.

Dolabı açtığımda uyuyor sandım. Dürtünce öldüğünü fark ettim. Hemen patrona haber verdim. Daha sonra kediyi dolaptan çıkardım" dedi.

"ELLERİMLE GÖMDÜM ONU"

Esnaf Dilek Savran, "Kontes'imiz maalesef burada dolapta ölü bulundu. 10 yıldır çarşımızın kedisiydi. Sesi çıkmayan, kendi halinde, çok tatlı bir kediydi. Ellerimle gömdüm onu.

Burada kapalı bir buzdolabı varmış. Esnaf arkadaşımızın buzdolabı bozuluyor. Servise yollamak için kapının önüne çıkarıyor. Kapakları kapalı bir şekilde dolap dışarıda duruyordu. Pazartesi sabah bütün esnaf dükkanlarımızı açtık.

Esnaf arkadaşımız dolapta kedi olduğunu fark ediyor. İlk başta kedinin uyuduğunu düşünüyor. Kontrol ettiğinde kedinin öldüğünü görüyor.

"ÇOK CAN ÇEKİŞMİŞ"

Bana haber verdiklerinde şok geçirdim. O an Kontes olduğunu anlayamadım, tanınmaz haldeydi. İyi baktığımızda Kontes olduğunu fark ettik. Çok üzgünüz. Bunu yapanın bir an önce yakalanıp, cezasız kalmamasını istiyorum.

Çok üzgünüm. Dolabın kapakları üstüne kapatılmış, kedimiz resmen orada ölüme terk edilmiş. Can çekişe çekişe ölmesi için bunu yapmışlar. Boğularak havasızlıktan ölmüş. Çok can çekişmiş" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

KEDİYİ DOLABA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KAPATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kontes'in, 10 Ağustos'ta akşam saatlerinde ailesiyle çarşıda yemek yemeye gelen 5 yaşındaki M.İ. tarafından buzdolabına kapatıldığı belirlendi. Görüntülerde, M.İ.'nin, ailesi yemek yerken çarşıda oyun oynadığı, bir süre Kontes'le oynamak istediği ve Kontes'in kaçtığı, daha sonra buzdolabının içine giren Kontes'i gören çocuğun, kapağı kapattığı görüldü.

Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Savcılığı, M.İ.'nin yaşının küçük olması nedeniyle olayla ilgili, 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)