Bursa manzarası dengesini bozdu 10 metreden düştü

Kent manzarasını izlemek için Uludağ'a arabayla çıkan ve yolun kenarındaki beton bariyerlere oturan Mevlüt Tiryaki 10 metre yükseklikten düşerek, yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

Aracı ile Uludağ'a çıkan Mevlüt Tiryaki, bir süre sonra manzarayı izlemek için beton bariyere oturdu.

Manzarayı izlerken dengesini kaybetti

Manzarayı izlerken bdengesini kaybeden Tiryaki, 10 metre yükseklikten düştü. Yaşanan olayı diğer sürücüler fark etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, bariyerlerin üzerinde cep telefonu buldu.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, bir süre sonra aşağıda hareketsiz yatan Tiryaki'yi fark etti.

Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Merdiven ile aşağı inen ekipler, manzaradan aşağı düşen Tiryaki'yi bayılmış bir halde buldu.

Vücudunun pek çok yerinde meydana gelen kırıklar olan Tiryaki, halat ve merdivenle düştüğü yerden güçlükle çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryaki'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.





















