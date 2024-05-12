Bursa merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı Tefeciler tarafından mağdur edilen 60 kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri 4 ilde 43 adrese düzenlenen operasyonda 33 kişiyi gözaltına alırken, 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Güvenlik güçleri tefecilere göz açtırmıyor...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tefeciler tarafından mağdur edildiğini söyleyen 60 kişinin şikayeti üzerine Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takiple şüphelileri 3 ay boyunca izledi.

43 adrese eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler, dün sabah saatlerinde 500 polisin katılımıyla Bursa, Bilecik, İstanbul ve Ankara'da 43 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin koçbaşıyla kapılarını kırıp girdiği evlerde 33 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda senet ve para ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, tapu ve yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile nakit para, 12 tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.A.'nın, senet karşılığı para verdiği mağdur ile arasında geçen telefon konuşmasının da teknik takibe takıldığı belirtildi.

50 bin TL'nin geri ödemesini 2 milyon olarak aldılar

Şikayetçiyi arayıp, bağırarak para isteyen T.A.'nın, karşısındaki kişinin, "Neden bağırıyorsun, neden celalleniyorsun?" demesi üzerine, “Tefeciyim oğlum ben. Domates, biber satmıyoruz" dediği öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin, başka bir mağdurun 50 bin liralık borcunu zorla 2 milyon lira olarak tahsil ettiği belirtildi.

Parasını tefeciye işletti

Şüphelilerden Y.K.'nin (25) ise Yenişehir'de bir gece kulübünde konsomatris olarak çalıştığı, parasını tefecilere vererek işlettiği ve kar payı aldığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerle bağlantılı 5 kişinin de 15 Nisan'da Yenişehir'den İstanbul'a silah ticareti için gittikleri sırada yakalanıp tutuklandıkları belirtildi.

21 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1’i kadın 33 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Yenişehir Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 6'sı savcılık tarafından serbest bırakılırken, 27 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden aralarında T.A. ile Y.K.'nin de bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)