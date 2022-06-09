Bursa merkezli 'Sazan Sarmalı' oprasyonu: 21 gözaltı

Çeşitli illerdeki müteahhitleri 'sazan sarmalı' taktiğiyle dolandıran 21 kişilik çete, polis ekiplerince çökertildi.

Piyasa fiyatının altında inşaat malzemesi sattıklarını öne süren bir grup çete, farklı illerdeki müteahhitleri hedef aldı.

Alıcıya, kurdukları paravan şirketlerin hesap bilgilerini veren şahıslar, satıcıyla bağlantı kurarak belirlenen adreslere demir siparişi verdi.

Anlaşmazlık yaşanınca gerçek ortaya çıktı

Demirin adrese geldiğini gören müteahhitler kendilerine verilen hesaplara anlaşılan miktarı gönderdi. Alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıkması üzerine dolandırıldığını anlayan müteahhitler durumu polis ekiplerine bildirdi.

21 şüpheli yakalandı

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 16 ilde 21 kişinin suça karıştığı tespit edildi. Bunun üzerine Bursa merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16'sı İstanbul'da, 3'ü İzmir'de, 1'i Ankara'da, 1'i de Adıyaman'da olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı.

6 milyon liralık vurgun

İHA'nın haberine göre; şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, yarım kilo esrar, suçta kullanılan çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve sim kart, 27 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 6 milyonluk vurgun yaptığı öğrenildi. Dolandırıcılık suçundan elde edilen parayla alındığı tahmin edilen 4 araca da savcılık talimatıyla el konuldu.

Lüks içinde yaşadılar

Öte yandan, şüphelilerin elde edilen parayla lüks bir hayat yaşadığı ve birçok suçtan kaydı bulunan örgüt lideri O.G.'nin İstanbul'da 9 bin liralık aylık kira bedeliyle ev tuttuğu, bunun yanı sıra günlük 700 ile bin lira arasında akaryakıt harcaması yaptığı ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



