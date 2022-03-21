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    Bursa polisi makatında uyuşturucu saklayan kuryeyi yakaladı

    İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu taşıyan kuryeyi takibe alan polis, teslimat esnasında kaçan şüpheliyi kovalamaca sonucu suçüstü yakaladı. Kuryenin makatından 50 gram metamfetamin çıktı.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 09:51
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    Bursa polisi makatında uyuşturucu saklayan kuryeyi yakaladı

    İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu geleceği istihbaratını alan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) bürosu ekipleri, şüpheliyi teslimat adresine kadar takip etti.

    Buluşma noktasına baskın yapan ekipler zanlı R.Y.’yi gözaltına aldı.

    Şüpheli R.Y.’nin emniyetteki çapraz sorgusunda ekipleri şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı.

    MAKATINDAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLA ÇIKARILDI

    Şüphelinin aracından ve üzerinden çıkan 300 gram kokainin yanı sıra makatında da 50 gram metamfetamin olduğu tespit edildi.

    Şüpheliyi kontrol amaçlı hastaneye götüren ekipler; burada yapılan cerrahi operasyonla metamfetamini çıkardı.

    Bursa polisi makatında uyuşturucu saklayan kuryeyi yakaladı #1

    TUTUKLANDI

    Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, hafta içi peşinat olarak 70 bin lira aldığını ve teslimat sonrasında kalan miktarı alacağını söylediği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen uyuşturucu kuryesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa polisi makatında uyuşturucu saklayan kuryeyi yakaladı VİDEO

    Bursa polisi makatında uyuşturucu saklayan kuryeyi yakaladı #2

    TESLİM ALACAK KİŞİ ARANIYOR

    Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma bürosu ekiplerinin, yarım milyonluk uyuşturucuyu teslim alacak olan satıcıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Bursa polisi makatında uyuşturucu saklayan kuryeyi yakaladı #3

    Bursa polisi makatında uyuşturucu saklayan kuryeyi yakaladı #4


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