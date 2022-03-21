İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu taşıyan kuryeyi takibe alan polis, teslimat esnasında kaçan şüpheliyi kovalamaca sonucu suçüstü yakaladı. Kuryenin makatından 50 gram metamfetamin çıktı.

İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu geleceği istihbaratını alan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) bürosu ekipleri, şüpheliyi teslimat adresine kadar takip etti.

Buluşma noktasına baskın yapan ekipler zanlı R.Y.’yi gözaltına aldı.

Şüpheli R.Y.’nin emniyetteki çapraz sorgusunda ekipleri şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı.

MAKATINDAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLA ÇIKARILDI

Şüphelinin aracından ve üzerinden çıkan 300 gram kokainin yanı sıra makatında da 50 gram metamfetamin olduğu tespit edildi.

Şüpheliyi kontrol amaçlı hastaneye götüren ekipler; burada yapılan cerrahi operasyonla metamfetamini çıkardı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, hafta içi peşinat olarak 70 bin lira aldığını ve teslimat sonrasında kalan miktarı alacağını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen uyuşturucu kuryesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa polisi makatında uyuşturucu saklayan kuryeyi yakaladı VİDEO



TESLİM ALACAK KİŞİ ARANIYOR

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma bürosu ekiplerinin, yarım milyonluk uyuşturucuyu teslim alacak olan satıcıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.