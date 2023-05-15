Bursa servis otobüsü halk otobüsüne çarptı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi.
Küçükbalıklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde İsmail Hakkı Tekin idaresindeki servis otobüsü, kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan servis otobüsü, Hasan Başaran'ın kullandığı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
Sıkışan şoför 30 dakika sonra kurtarıldı
Özel halk otobüsü, yol kenarındaki lastik tamir dükkanına girdi. Kazada 2 şoför yaralandı.
Otobüste sıkışan şoför Başaran, 30 dakikalık çalışma ile kurtarıldı. Başaran ile Tekin, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.