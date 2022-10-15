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    Bursa Ulu Camii'nde, hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı

    6 kişilik Kuveytli ailenin cami gezisi sırasında pasaportlarının da içinde olduğu çantaları çalındı. Aile, vatandaşların yardımı ile polise gidip şikayetçi oldu.
    • 15.10.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 10:24
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    Bursa Ulu Camii'nde, hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı

    Bursa'nın tarihi yerlerini ve Ulu Cami'yi gezmeye gelen 6 kişilik Kuveytli ailenin çantaları çalındı.

    Pasaportlarının da içinde olduğu çantanın çalındığının farkına varan aile, etraftan yardım istemeye çalıştı.

    Vatandaşlar, hırsızlık mağduru aileye yardım için seferber oldu.

    Vatandaşlar, aileyi karakola götürdü

    Çevredeki vatandaşlar, turist aileye yardım edip bulundukları yere en yakın olan polis karakoluna götürdü.

    6 kişilikk Kuveytli aile pasaportlarının çalınmasından dolayı endişe duyduğunu ve çantayı çalan hırsızlardan şikayetçi olduğunu bildirdi.

    Hırsızların bulunması için çalışma başlatıldı

    İHA'nın haberine, polis ekipleri çantayı çalan hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

    Bursa Ulu Camii nde, hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı #1


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