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Bursa Ulu Camii'nde, hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı

Bursa Ulu Camii'nde, hırsızlar turistlerin pasaportlarını çaldı

6 kişilik Kuveytli ailenin cami gezisi sırasında pasaportlarının da içinde olduğu çantaları çalındı. Aile, vatandaşların yardımı ile polise gidip şikayetçi oldu.