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- Bursa ve İstanbul’da 3.5 milyon liralık sahte çek operasyonu
Bursa ve İstanbul’da 3.5 milyon liralık sahte çek operasyonu
- 19.11.2022 - 12:31
- Güncelleme : 19.11.2022 - 12:42
Bursa ve İstanbul illerinde sahte çeklerle piyasadan 1 milyon lira değerinde ürün alıp vatandaşları dolandıran şüpheliler, Bursa Cumhuriyet Savcılığını harekete geçirdi.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilde şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı baskın yaptı.
2,5 milyon liralık çeki piyasaya süreceklerdi
Yapılan baskın sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise ayrıca piyasa sürülmek üzere hazırlanmış toplamda 2.5 milyon liralık sahte çek ele geçirildi.
Bursa'da 3.5 milyon liralık sahte çek operasyonu VİDEO
5 dolandırıcı tutuklandı
Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan A.A., H.H.Y., C.E., G.B. ve S.K. çıkarıldığı mahkemece nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı.
İHA’nın haberine göre; T.P isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.