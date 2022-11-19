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Bursa ve İstanbul’da 3.5 milyon liralık sahte çek operasyonu

Bursa ve İstanbul’da 3.5 milyon liralık sahte çek operasyonu

Sahte çekle 1 milyon değerinde ürün alan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda ayrıca 2,5 milyon lira değerinde sahte çek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.