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    Bursa ve İstanbul'da fuhuş operasyonu: 23 kişi yakalandı

    İki ile düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonuyla birlikte fuhşa sürükleyen 12 kişi yakalanırken, fuhşa zorlanan 9'u Türk 11 kişiye de suçüstü yapıldı.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 09:14
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    Bursa ve İstanbul'da fuhuş operasyonu: 23 kişi yakalandı

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa ve İstanbul illerinde 3 aydır sürdürdüğü teknik takip neticesinde 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yaptı.

    Kadınları fuhşa sürükleyen 12 kişi gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 9'u Türk vatandaşı, 11'i yabancı uyruklu kadın suçüstü yakalandı.

    KADINLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

    Polis nezaretinde Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınların ifadesi alınırken, yabancı uyruklu olan 11 kadın sınır dışı edildi.

    SİLAH VE PARALARA EL KONULDU

    Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet av tüfeği, çok sayıda çetele ve doküman, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 dolar, 38 bin Türk lirası ele geçirildi. 3 ay zarfında kadınlarla birlikte olan 200'e yakın kişinin tespit edildiği öğrenildi.

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