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    Bursa yollarında drift yapan maganda

    Düğün konvoyunda bulunan bir sürücü trafiği birbirine kattı.
    • 26.05.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 12:41
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    Bursa yollarında drift yapan maganda

    Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi’nde düğün için bir araya gelen otomobil sürücüleri, trafiği durdurarak yol ortasında drift yaptı.

    Asfalttan dumanlar çıktı

    İHA'nın haberine göre onlarca aracın önünde tehlikeli hareketler yapan sürücülerden biri ortalığı tozu dumana kattı. Pişkin sürücü trafiği tehlikeye atarken diğer sürücüler panik dolu anlar yaşadı.

    İşte o anlar...

    Bursa yollarında drift yapan maganda #1

    Bursa yollarında drift yapan maganda #2


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