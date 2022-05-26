Bursa yollarında drift yapan maganda

Düğün konvoyunda bulunan bir sürücü trafiği birbirine kattı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi’nde düğün için bir araya gelen otomobil sürücüleri, trafiği durdurarak yol ortasında drift yaptı.

Asfalttan dumanlar çıktı

İHA'nın haberine göre onlarca aracın önünde tehlikeli hareketler yapan sürücülerden biri ortalığı tozu dumana kattı. Pişkin sürücü trafiği tehlikeye atarken diğer sürücüler panik dolu anlar yaşadı.

İşte o anlar...