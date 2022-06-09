Bursa yolunda midibüs kamyona çarptı: 16 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa'ya gelen bir yolcu midibüsü, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı.

Saat 09.15 sıralarında Bozüyük-Bursa yolu Bursa istikameti Muratdere mevkisinde yolcu midibüsü, önünde giden kamyona arkadan çarptı.

Midibüs hurdaya döndü

Kazada midibüs hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 16 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.