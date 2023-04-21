Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

İHA
Bu bayramlaşma kuyruğu görenleri şaşırtıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.
Geleneksel hale geldi
Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.
Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.
Kuyruk uzadıkça uzadı
Oluşan kuyruğun uzunluğu 1 kilometreyi buldu.
Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.
Bayramlaşma kuyruğu havadan görüntülendi.