Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
İHA

Bu bayramlaşma kuyruğu görenleri şaşırtıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.

Geleneksel hale geldi

Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.

Kuyruk uzadıkça uzadı

Oluşan kuyruğun uzunluğu 1 kilometreyi buldu.

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.

Bayramlaşma kuyruğu havadan görüntülendi.

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