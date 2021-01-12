Bursa’da 1 milyon 600 bin TL'yi koyduğu çanta çalındı

Bursa’da 1 milyon 600 bin TL'yi koyduğu çanta çalındı

İnşaat firması sahibi, otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isterken, arsa parasından oldu. Polis, lastiğin çivi ile patlatıldığını belirlerken, otomobil terk edilmiş halde bulundu.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı’nda inşaat firması sahibi Osman K. (59), arsasını 1 milyon 600 bin TL’ye sattı.

Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü’nde teslim aldığı parayı çantaya koyan Osman K., beraberine arkadaşı C.P.'yi (49) de alıp, bankaya gitmek için otomobiliyle yola çıktı.

Ancak Ata Bulvarı’na geldiklerinde otomobilin lastiği patladı.

LASTİĞİ DEĞİŞİRKEN PARA ÇALINDI

Osman K. ve C.P., patlayan lastiği yedek lastik ile değiştirdi.

Sürücü yeniden otomobile bindiğinde, 1 milyon 600 bin TL'nin bulunduğu çantanın otomobilde olmadığını fark etti.

Yaptığı aramalara rağmen çantasını bulamayan Osman K., polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇİVİ BATIRDILAR

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi.

Otomobil lastiğinin patladığı noktanın, güvenlik kameralarının açısı dışında kaldığını tespit eden ekipler, MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde Osman K.’nin otomobilinin, başka bir otomobil tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Bursa’da 1 milyon 600 bin TL'yi koyduğu çanta çalındı ViDEO

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yapılan kısa süreli çalışma sonunda ise takipte kullanılan otomobil, Küçük Sanayi Sitesi’nde terk edilmiş olarak bulundu.

Otomobile 200 metre mesafede ise parçalanmış bir cep telefonu bulundu.

Telefonu incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, yakalamak için çalışma yapıyor.