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Bursa'da 10 bin TL borç aldığı arkadaşını bacağından bıçakladı

Bursa'da 10 bin TL borç aldığı arkadaşını bacağından bıçakladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman Ç. (58), 10 bin TL borç verdiği arkadaşı Murat K. (50) tarafından sol bacağından bıçaklandı.