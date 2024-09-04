Bursa'da 10 bin TL borç aldığı arkadaşını bacağından bıçakladı
DHA

Bursa'da saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde, Murat K. ile arkadaşı Süleyman Ç. arasında borç - alacak nedeniyle tartışma çıktı.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., 10 bin TL borç aldığı Süleyman Ç.'yi defalarca sol bacağından bıçakladı. Süleyman Ç. kanlar içerisinde yığılırken, Murat K. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Süleyman Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Jandarma, olay yerinden kaçan Murat K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)