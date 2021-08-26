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    Bursa'da 10 yaşındaki çocuk kolonya ve çakmaklı oyunda yaralandı

    Yatılı kaldığı Kur'an Kursu'nda arkadaşlarıyla üzerlerine kolonya döküp çakmakla oynayan Y.K., hastanelik oldu.
    • DHA
    • 26.08.2021 - 09:13
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    Bursa'da 10 yaşındaki çocuk kolonya ve çakmaklı oyunda yaralandı

    Bursa'nın Kestel ilçesindeki Çamlıtepe Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda kalan çocuklara pandemi nedeniyle kolonya verildi.

    Çocuklardan Y.K., C.S. ve M.Ö. kolanyaları birbirlerinin üzerine döktü.

    ÇAKMAKLA OYUN HASTANEDE BİTTİ

    Daha sonra, C.S. ve M.Ö. çakmakla oynarken, Y.K.'nin yanmasına neden oldu. Yaralanan Y.K., hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi sürerken, iki arkadaşının da ifadeleri alındı.

    Bursa Müftüluğü, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'na da bilgi verildiğini açıkladı.

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