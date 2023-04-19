Bursa’da 10 yaşındaki kız çocuğunun çenesine demir korkuluk saplandı
DHA

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Bursa’nın Orhangazi ilçesine yerleşen bir ailenin çocuğu, bugün ölümle burun buruna geldi.

Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokak'ta oyun oynayan 10 yaşındaki Hala A., kaçan topunu almak için bir evin bahçe kapısına tırmandı.

Çenesine demir korkuluk saplandı

Saat 12.00 sıralarında dengesini kaybederek düşen Suriye uyruklu Hala A.’nın çenesine kapının üstünde bulunan korkuluk saplandı.

Çocuğun yardım çığlıklarını duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hala A.'nın çenesine saplanan korkuluk, itfaiye ekiplerince demir kesme makasıyla kesilerek çıkarıldı.

Bursa’da 10 yaşındaki kız çocuğunun çenesine demir korkuluk saplandı

Sağlık durumu iyi

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Hala A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da 10 yaşındaki kız çocuğunun çenesine demir korkuluk saplandı
Bursa’da 10 yaşındaki kız çocuğunun çenesine demir korkuluk saplandı
Bursa’da 10 yaşındaki kız çocuğunun çenesine demir korkuluk saplandı
Bursa’da 10 yaşındaki kız çocuğunun çenesine demir korkuluk saplandı