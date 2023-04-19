Bursa’da 10 yaşındaki kız çocuğunun çenesine demir korkuluk saplandı

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Bursa’nın Orhangazi ilçesine yerleşen Suriyeli bir ailenin çocuğu, bugün ölümle burun buruna geldi.
Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokak'ta oyun oynayan 10 yaşındaki Hala A., kaçan topunu almak için bir evin bahçe kapısına tırmandı.
Çenesine demir korkuluk saplandı
Saat 12.00 sıralarında dengesini kaybederek düşen Suriye uyruklu Hala A.’nın çenesine kapının üstünde bulunan demir korkuluk saplandı.
Çocuğun yardım çığlıklarını duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hala A.'nın çenesine saplanan korkuluk, itfaiye ekiplerince demir kesme makasıyla kesilerek çıkarıldı.
Sağlık durumu iyi
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Hala A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.