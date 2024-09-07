Bursa'da 10 yıl önce oğlunu kaybettiği yerde kaza yaptı

Bursa'da meydana gelen trafik kazası acı tesadüflere sahne oldu...
Kestel ilçesinden yola çıkan yolcu minibüsü şoförü Yusuf A., Vanimehmet Mahallesi üzerinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürüklenmeye başlayan araç, Mandıras Deresi'ne uçtu.
YARALI HALDE YARDIM BEKLEDİ
Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı halde bekleyen Yusuf Aktaş'ı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı.
Sağlık ekipleri yaralı Yusuf Aktaş'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan minibüsün dereye uçma anı başka bir aracın kamerasına ile HTS kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hastanede tedavi altına alınan sürücü Yusuf Aktaş'ın vücudunun çeşitli noktalarında kırıkların bulunduğunu ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
AYNI YERDE OĞLUNU KAYBETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Yusuf Aktaş'ın oğlu Selçuk Aktaş'ın 10 ay önce aynı cadde üzerinde kullandığı aracın zeytinlik alana uçması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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