Bursa'da 1000 TL’lik borç yüzünden arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis 1000 TL’lik alacağı yüzünden ormanlık alana götürdüğü arkadaşını tabancayla vurarak öldüren sanık, 15 yıl hapse çaptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında tahrik ve takdir indirimi uyguladı.

Bursa'da 2021 yılının Ağustos ayında 32 yaşındaki Murat Özkemer'den bir süre haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Özkemer'in en son arkadaşı Onur Semiz (30) ile görüştüğünü tespit etti.

Bunun üzerine Semiz, gözaltına alındı.

1000 TL yüzünden öldürdü

Emniyetteki sorgusunda Semiz, arkadaşı Murat Özkemer ile alkol almak için ormanlık alana gittiklerini, bu sırada Özkemer'den 1000 TL borcunu ödemesini istediğini, bunun üzerine tartışma çıktığını, Özkemer'i tabancayla vurup, öldürdüğünü ve olay yerinde bıraktığını itiraf etti.

Cesedi ormandan çıktı

Sorgunun ardından ekipler, Onur Semiz’i de alarak İvazpaşa Mahallesi’ndeki Abdal Murat Deresi yakınlarında bulunan ormanlık alana gitti.

Özkemer’in cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu.

Özkemer’in cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Burada yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Özkemer’in cesedi, Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Semiz de çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

Semiz’in yargılandığı davada bugün karar çıktı.

Savcı, müebbet istedi

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Onur Semiz (32), maktul Murat Özkemer'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını veren savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Önceki celselerde olayın, maktulün 1000 lira borcunu ödememesi nedeniyle gerçekleştiğini anlatan Semiz, yaşananlardan pişmanlık duyduğunu söyledi.

İndirimle 15 yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını tahrik ve takdir indirimiyle 15 yıla düşürdü.

Heyet ayrıca, yargılama sırasında ifade veren şahitlerden Enes A. hakkında "yalan tanıklık"tan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.