Euro
15.49
0.21%
Dolar
13.63
0.35%
Altın
829.29
0.01%
Borsa
2022
0.58%
Bitcoin
558.704
-5.48%
BTXN Coin
38.35
3.59%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Bursa'da 103 yaşında koronavirüsü yendi

    Bursa'da, koronavirüse yakalanan Kıymet Gülbahar (103), 7 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da 103 yaşında koronavirüsü yendi

    Bursa'da 103 yaşındaki Kıymet Gülbahar, geçen hafta karın ağrısı şikayeti ile gittiği Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan test sonucu koronavirüs olduğunu öğrendi.

    Tedavi altına alınan 8 çocuğu ve 135 torunu olan Kıymet Gülbahar, 7 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

    Covid-19 aşılarını zamanında yaptıran ve hastalık sürecini hafif atlatan Gülbahar, herkese aşı çağrısı yaptı.

    "AŞILARINI YAPTIRMASI BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADI"

    Çekirge Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Kamuran Erkoç, "Kıymet Teyze'ye yapılan testin pozitif çıkması üzerine, hastamıza akciğer tomografisini de çektirdik. Akciğer tomografisin de tutulumu olduğunu gördük ve 103 yaşında olduğu için kendisini evde değil; hastanede tedavi etme kararı aldık. Hastanın daha önce aşılarını tam olarak yaptırması tedavi sürecinde büyük avantaj sağladı. Bu sayede tedaviye çok iyi yanıt verdi." dedi.

    Bursa da 103 yaşında koronavirüsü yendi #1

    SAĞLIKLI BESLENME VE KRONİK HASTALIK VURGUSU

    Pandeminin ilk dönemlerinde ileri yaştaki hastaların yaşamlarını yitirdiğini hatırlatan Opr. Dr. Erkoç, "Kıymet Teyze gibi zamanında aşılarını yaptıran hastalarımız şifa ile taburcu olup, evlerine gidebiliyor. Hastamızın daha önceden sağlıklı beslenmesi, altta yatan kronik hastalığının olmaması ve bizim burada yaptığımız tedaviye iyi yanıt vermesi sonucunda da bugün taburculuğunu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

    Bursa da 103 yaşında koronavirüsü yendi #2


    İlginizi Çekebilir

    Bahçelievler'de işçilerle inşaat sahipleri arasında kavga
    3. Sayfa

    Bahçelievler'de işçilerle inşaat sahipleri arasında kavga

    Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
    3. Sayfa

    Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir