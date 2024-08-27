Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Tezgetiren için düğmeye basıldı.
ÇİĞ KÖFTECİDE YAKALANDI
'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 47 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı da bulunan Tezgetiren'in, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir çiğ köfteci dükkanında bulunduğu belirlendi.
"BURAYA KADARMIŞ , MÜSAADE EDİN ÇİĞ KÖFTEMİ BİTİREYİM"
Kısa sürede adrese giden ekipleri karşısında gören Tezgetiren, "Buraya kadarmış. Müsaade edin de çok sevdiğim çiğ köftemi bitireyim." dedi.
TUTUKLANDI
Çiğ köftesini yemeden elleri kelepçelenerek gözaltına alınan Tezgetiren, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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