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Bursa'da 11 yılla aranan şüpheli çiğ köfte yerken yakalandı

Bursa'da 11 yılla aranan şüpheli çiğ köfte yerken yakalandı 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Tezgetiren, bir çiğ köfte dükkanında polise yakalanınca, "Buraya kadarmış. Müsaade edin de çok sevdiğim çiğ köftemi bitireyim" dedi.