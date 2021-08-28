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    Bursa'da 110 yıllık binada yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

    Bursa'da gece saatleride kullanılmayan 2 katlı bir binada yangın çıkarken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 08:04
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    Bursa'da 110 yıllık binada yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

    Bursa’nın Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesi Durakardı sokakta saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 2 katlı bir binanın çatı kısmı bir anda alev aldı. Çevredekiler yangını görmesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

    BİR İTFAİYE ERİ YARALANDI

    Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri elinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle elinden yaralanan itfaiye eri ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Bursa da 110 yıllık binada yangın: 1 itfaiye eri yaralandı #1

    YANGIN YAYILMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yapıldı.
    Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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