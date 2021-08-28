Bursa'da 110 yıllık binada yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

Bursa'da gece saatleride kullanılmayan 2 katlı bir binada yangın çıkarken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.

Bursa’nın Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesi Durakardı sokakta saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 2 katlı bir binanın çatı kısmı bir anda alev aldı. Çevredekiler yangını görmesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

BİR İTFAİYE ERİ YARALANDI

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri elinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle elinden yaralanan itfaiye eri ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

YANGIN YAYILMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.