Bursa'da 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti Bursa'nın İnegöl de meydana gelen bıçaklı kavgada 12 kez bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Bursa'da saat 00.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta Efe G. (16) ile Suriye uyruklu Hani Kasım (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Efe G. elindeki bıçakla, Hani Kasım'ı defalarca bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 YERİNDEN YARALANAN GENÇ KURTARILAMADI

Vücudunun 12 yerinden bıçakla ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bıçağı yere atıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)