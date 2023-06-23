Bursa'da 13 yıllık motosikleti çalındı! Yenisini aldı o da çalındı Bursa'da yaşayan Mehmet Dilsiz, filmlere konu olacak bir olay yaşadı. 13 yıllık motosikletini çaldıran Dilsiz, yeni bir motosiklet daha aldı. İndirimle aldığı motosikletini de çaldıran talihsiz adam, "Allah cezalarını versin" dedi. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Millet Caddesi Akgün Sitesi’nde yaşayan Mehmet Dilsiz, ilginç bir olay yaşadı.

İşinden evine motosikletiyle gidip gelen ve 13 yıldır kullanan Dilsiz, motosikletini oturduğu sitenin bahçesine park etti.

Sabah işe gitmek üzere evden çıkan Dilsiz, motosikletini park ettiği yerde bulamadı.

Durumu bildirmek için en yakın karakola giderek olayı polis ekiplerine aktardıktan sonra ifade vererek evine döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

2 hafta sonra yeni bir motosiklet daha aldı

Yaşadığı olayın üzerinden 2 hafta sonra yeni bir motosiklet almaya karar veren Dilsiz, gittiği motosiklet bayisinden 25 bin Türk Lirasına taksitle yeni bir motosiklet aldı. Bayiden çıkıp aldığı motosikletle iş yerine gitmesinin ardından akşam eve gelen Dilsiz, motosikletini sitenin sığınağına bıraktı.

Ertesi sabah işe giderken eşinin “Ben balkona çıkayım, motosikletin rengini merak ettim, görmüş olurum” demesi üzerine motosikletinin yanına indiğinde yerinde olmadığını fark etti. İkinci kez motosikletinin çalındığını fark eden talihsiz adam, olayın şokunu atlatmasının ardından tekrar karakola gitti.

"Şikayet ettik, bir şey çıkmadı"

İş yerine gidip gelmek için kullandığı 13 yıllık emektar motosikletinin çalınmasının ardından olayı anlatırken ‘yol arkadaşımdı’ diyen Mehmet Dilsiz, “2 hafta önce motosikletimi çaldılar. 13 yıllık motosikletimdi, yol arkadaşımdı. Akşam bıraktım, sabah geldiğimde motosikletim yoktu. Kameraları izledik, karakola gidip şikayette bulunduk. Henüz bir şey çıkmadı” şeklinde konuştu.

Yenisini aldı, onu da çaldılar

Yeni aldığı motosikletini çocuklarının ve eşinin göremeden çalındığını belirten Dilsiz, “Dün yeni motosikletimi saat 13:30’da teslim aldım. Dükkanıma gittim, akşam işim bitince eve geldim. Çocuğumu çağırdım ve onunla beraber sitenin sığınağına götürdük. Sabah işe gitmek için sığınağa girdiğimde motosikletimin yerinde olmadığını fark ettim. Motosikletimi çocuklarım ve eşim merak ediyordu, rengi nasıl diye. Göremeden çaldılar.” dedi.

İlk motosikleti çalındığı için indirim yapmışlar

Yeni motosiklet almak için bayiye gittiğinde başına gelen talihsiz olayı yetkililere anlattıktan sonra yeni aldığı motosiklete indirim yapıldığını söyledi. Dilsiz yaptığı açıklamada, “Motosikleti dün 25 bin Türk Lirasına aldım. İlk olayımı bayideki yetkililere anlattım, onlar da bana indirim yaparak 25 bin Türk Lirasına bana sattılar” ifadelerini kullandı.