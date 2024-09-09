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Bursa'da 14 yaşındaki çocuk peş peşe ateş etti

Bursa'da 14 yaşındaki çocuk peş peşe ateş etti Havaya ateş açan ve o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldıran Muhammed K., görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca gözaltına alındı.