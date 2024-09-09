DHA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi’nde bu defa havaya ateş eden maganda, 14 yaşındaki bir çocuk oldu.
Evinin balkonundan havaya ateş açan Muhammed K., o anları ‘Piyasa çocuk dolu. İzlemeye devam edin. Şampiyon geri döndü’ sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDI
Muhammed K., polis ekipleri tarafından adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemleri süren şüphelinin, olayda kullandığı tabancaya da el konuldu.
ESKİ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, Muhammed K.'nin sosyal medya hesabından geçen yıl da elinde tabancayla fotoğraf paylaştığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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