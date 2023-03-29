Bursa'da 14 yaşındaki hırsız kamerada: Önce para sonra meşrubat çaldı Bir kahvehanenin camını kırarak içeriye giren hırsız, kasadaki paraları aldı, birkaç şişe meşrubat çaldı. Hırsızlık anı kameraya yansırken polis, 14 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA Bursa'nın İznik ilçesindeki otobüs terminalinde Uğur Yücel tarafından işletilen kahvehanenin önüne gece saatlerinde gelen şüpheli, camı sert bir cisimle kırarak içeri girdi. Para ve meşrubat çaldı Önce kasadaki bir miktar parayı çalan şüpheli, dolaptan birkaç şişe meşrubatı da yanına alarak diğer kapıdan çıkıp uzaklaştı. İş yerine geldiğinde durumu fark eden işletmeci, polisi arayıp ihbarda bulundu. Hırsız, 14 yaşında... Olay yerinde inceleme yapan ve kahvehanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri 14 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarında, hırsızın camı kırarak içeri girdiği, kasadaki paraları ve meşrubatları çalıp uzaklaştığı anlar yer aldı.