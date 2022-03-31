Bursa'da 1,5 milyon liralık kaçakçılığa müdahale edildi

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan bandrolsüz ve kaçak sigara ile tütün ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesindeki Ö.Y., Ö.H.Y. ve U.S.Y.'ye ait depo ile N.K. ve K.K.'ya ait 3 ayrı araçta, kaçak tütün ve sigara filtresi olduğu yönünde ihbar aldı.

Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

1,5 MİLYON TL'LİK KAÇAK SİGARA BULUNDU

Depo ve 3 ayrı araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 637 bin 500 adet bandrolsüz ve kaçak sigara, 1,5 milyon adet boş makaron, 2 ton tütün ve 115 bin 200 adet sigara filtresi ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konuldu.

















