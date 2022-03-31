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- Bursa'da 1,5 milyon liralık kaçakçılığa müdahale edildi
Bursa'da 1,5 milyon liralık kaçakçılığa müdahale edildi
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan bandrolsüz ve kaçak sigara ile tütün ele geçirildi.
- DHA
- 31.03.2022 - 13:28
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesindeki Ö.Y., Ö.H.Y. ve U.S.Y.'ye ait depo ile N.K. ve K.K.'ya ait 3 ayrı araçta, kaçak tütün ve sigara filtresi olduğu yönünde ihbar aldı.
Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
1,5 MİLYON TL'LİK KAÇAK SİGARA BULUNDU
Depo ve 3 ayrı araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 637 bin 500 adet bandrolsüz ve kaçak sigara, 1,5 milyon adet boş makaron, 2 ton tütün ve 115 bin 200 adet sigara filtresi ele geçirildi.
5 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI
5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konuldu.