Bursa’da 1,5 tonluk trafonun altında can verdi

Forklift sürücüsü 1,5 tonluk trafoyu indirdiği sırada; trafo genç işçinin üzerine düştü. Şantiyedeki ölüm anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi İlçesi İstanbul-Bursa karayolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde iş kazası yaşandı.

Forklift sürücüsü 30 yaşındaki T.Ç. tırda yüklü olarak bulunan 1,5 tonluk elektrik trafosunu indirmeye çalıştığı sırada forklift ayaklarında bulunan trafo; dengeden çıkarak 35 yaşındaki Şerif Özdemir’in üzerine düştü.

TRAFONUN ALTINDA KALDI

Trafonun altında kalan Özdemir’i çıkartmak için şantiyede bulunan bütün arkadaşları seferber oldu.

Diğer yandan sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özdemir’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

O anlar ise şantiyenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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KURTARILAMADI

Sonrasında 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Forklift sürücüsü T.Ç.’nin ise Demirtaş Polis Karakolundaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Şerif Özdemir’in cenazesi Arabayatağı Nur Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karapınar mezarlığında toprağa verildi.





2 İŞÇİ KIL PAYI KURTULDU

O sırada Özdemir’in yanında bulunan iki arkadaşı da trafonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.





















