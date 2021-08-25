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    Bursa'da 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu

    Zeytinlikte bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferit Ertürk isimli gencin öldüğünü belirledi.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 06:10
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    Bursa'da 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Geçit mahallesi Asude Sokak üzerinde bulunan zeytinlikte yoldan tesadüfen geçen mahalleli yerde hareketsiz yatan birini gördü.

    TEPKİ VERMEYİNCE POLİSE HABER VERDİLER

    Yerde yatan gencin yanına giden mahalleli gencin tepki vermediğini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yerde hareketsiz yatan Ferit Ertürk(15) isimli gencin öldüğünü belirledi.

    Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    Hayatını kaybeden gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Bursa da 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu #1

    Bursa da 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu #2

    Bursa da 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu #3

    Bursa da 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu #4

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