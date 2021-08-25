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Bursa'da 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu

Bursa'da 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu

Zeytinlikte bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferit Ertürk isimli gencin öldüğünü belirledi.