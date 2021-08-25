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- Bursa'da 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu
Bursa'da 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu
Zeytinlikte bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferit Ertürk isimli gencin öldüğünü belirledi.
- İHA
- 25.08.2021 - 06:10
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Geçit mahallesi Asude Sokak üzerinde bulunan zeytinlikte yoldan tesadüfen geçen mahalleli yerde hareketsiz yatan birini gördü.
TEPKİ VERMEYİNCE POLİSE HABER VERDİLER
Yerde yatan gencin yanına giden mahalleli gencin tepki vermediğini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yerde hareketsiz yatan Ferit Ertürk(15) isimli gencin öldüğünü belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Hayatını kaybeden gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.