Bursa'da 17 yaşındaki genç kızın cesedi merdiven boşluğunda bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde beş yıldır atıl vaziyette bulunan site inşaatının merdiven boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saklanılmaya çalışılmış
Polis ekipleri üzeri inşaat malzemeleriyle örtülerek saklanılmaya çalışılan kişinin 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan olduğunu tespit ederken sağlık ekiplerinin kontrolünde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince merdiven boşluğundan çıkartılan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri olası şüpheli veya şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.