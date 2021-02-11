Bursa'da 17 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

17 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki firari, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da hakkında 17 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 ayrı hırsızlık suçundan da arama kaydı olan 37 yaşındaki H.A. için jandarma ekipleri, takip başlattı.

Şahıs, jandarma tarafından yapılan takip sonrası Mustafakemalpaşa ilçesi Kabulbaba Mahallesi'nde yakalandı.

TUTUKLANDI

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi.