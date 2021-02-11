Euro
8.5711
0.16%
Dolar
7.0535
-0.06%
Altın
417.91
0.01%
Borsa
1.557
0.65%
Bitcoin
321.600
-3.74%
EXEN Coin
18.60
15.17%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Bursa'da 17 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

    17 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki firari, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da 17 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

    Bursa'da hakkında 17 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 ayrı hırsızlık suçundan da arama kaydı olan 37 yaşındaki H.A. için jandarma ekipleri, takip başlattı.

    Şahıs, jandarma tarafından yapılan takip sonrası Mustafakemalpaşa ilçesi Kabulbaba Mahallesi'nde yakalandı.

    TUTUKLANDI

    İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi.

    Bursa da 17 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir