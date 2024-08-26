İHA
Bursa'da polis ve şüpheli arasında 'yok artık' dedirten bir olay yaşandı.
Osmangazi'de bir kıraathanede arkadaşlarıyla okey oynayan bir şahıs, içeri giren polisleri görünce panik yaptı.
OKEY OYNARKEN YAKALANDI
Bunu fark eden polisler, şüpheli şahsın yanına giderek sorguladı.
Şüpheli şahıs, polis ekibine kimliğinin yanında bulunmadığı beyan ederek kimlik numarası verdi.
19 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI ORTAYA ÇIKTI
Kardeşinin kimlik numarasını verdiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Gerçek kimlik numarasını veren şüphelinin, "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış