Bursa'da 19 yılla aranan şüpheli kıraathanede okey oynarken yakalandı Yağma suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, Osmangazi'de bir kıraathanede okey oynarken yakalandı.

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İHA

Bursa'da polis ve şüpheli arasında 'yok artık' dedirten bir olay yaşandı.

Osmangazi'de bir kıraathanede arkadaşlarıyla okey oynayan bir şahıs, içeri giren polisleri görünce panik yaptı.

OKEY OYNARKEN YAKALANDI

Bunu fark eden polisler, şüpheli şahsın yanına giderek sorguladı.

Şüpheli şahıs, polis ekibine kimliğinin yanında bulunmadığı beyan ederek kimlik numarası verdi.

19 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI ORTAYA ÇIKTI

Kardeşinin kimlik numarasını verdiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Gerçek kimlik numarasını veren şüphelinin, "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)